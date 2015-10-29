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أهالى قرية السيالة لمحافظ دمياط: الطريق القديم بركة طين ومياه الشرب ملوثة

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أهالى قرية السيالة لمحافظ دمياط: الطريق القديم بركة طين ومياه الشرب ملوثة أهالى قرية السيالة لمحافظ دمياط: الطريق القديم بركة طين ومياه الشرب ملوثة
ناشد أهالى قرية السيالة التابعة لمركز دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بإيجاد حل سريع لمشكلة طريق السيالة القديم والذى تحول إلى بركة من الطين لم يعد يصلح للسير عليه وترفض معظم السيارات السير عليه بسبب سوء حالته، مما أثر على الحياة اليومية لسكان القرية خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وقال "محمود البربير" أحد أبناء القرية: هذا الطريق يخدم 3 آلاف وحدة سكنية وحوالى ألف ورشة تقريبا وحوالى عشرين ألف نسمة تقريبا. بطول 3 كيلومترات.. من أول طريق بورسعيد إلى الطريق الدولى، وأضاف أن الطريق موازى لترعة محب والسيالة.

ويعانى سكان هذه المنطقة من انسداد فى مواسير الترعة المغطاة إلى جانب حرمان المنطقة من الصرف الصحى، وهو ما يسبب تلوث مياه الشرب نظرًا لاختلاطها بمياه المجارى.

وأضاف "طارق الباز" تاجر موبليات أن هذا الطريق القديم ترابى وغير مرصوف وغير ممهد للسير عليه ومع دخول موسم الشتاء يتحول إلى كارثة، حيث تتحول معظم الشوارع إلى بحور من المياه المعجونة بالطين وتظل لفترات طويلة ولا يوجد أى سبيل لصرفها.

وطالب "زغلول وردان" نجار الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط بزيارة سريعة إلى هذه المنطقة ومشاهدة مشاكلها على الطبيعة، وأضاف: سبق أن تقدمنا بعدة مذكرات إلى محافظ دمياط ورئيس شركة مياه الشرب لحل هذه المشاكل ولكن دون فائدة حتى الآن.

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مصر 365