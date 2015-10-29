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محافظ المنوفية يحيل مدير التنظيم والإدارة الهندسية بأشمون للنيابة الادارية

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محافظ المنوفية يحيل مدير التنظيم والإدارة الهندسية بأشمون للنيابة الادارية محافظ المنوفية يحيل مدير التنظيم والإدارة الهندسية بأشمون للنيابة الادارية
أمر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بإيقاف مدير الادارة الهندسية ومدير ادارة التنظيم بمركز ومدينة أشمون وإحالتهما للنيابة الادارية لتلاعبهما فى اصدار الترخيص رقم 290 لسنة 2015 بشأن إنشاء محلات بمحطة بنزين كانت مؤجرة للجمعية التعاونية للبترول وإيقاف الترخيص ذاته .

وجاء فى بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ أكد ضرورة الكشف عن السلبيات التي تغتال الجهود المبذولة، وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية بهدف تعزيزها وإبرازها للاستفادة منها، مشيرا إلى أن القضاء على الفساد واجتثاث جذوره لن يتسنى الا بتوحيد الجهود بين بكافة اجهزتها والمواطن الذي يعد المرآة التى تعكس للمسئولين المشكلات لحلها وأوكار الفساد لضربها.
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مصر 365

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