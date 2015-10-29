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أهالى منطقة القومية بالزقازيق يناشدون التموين إنقاذهم من مخزن لحوم فاسدة

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أهالى منطقة القومية بالزقازيق يناشدون التموين إنقاذهم من مخزن لحوم فاسدة أهالى منطقة القومية بالزقازيق يناشدون التموين إنقاذهم من مخزن لحوم فاسدة
ناشد العديد من المواطنين بشارع طلبة عويضة بمنطقة القومية بمدنية الزقازيق فى محافظة الشرقية، الأجهزة الأمنية بالمحافظة بسرعة التحرك وملاحقة صاحب مخزن لتخزين اللحوم غير الصالحة وبيعها للمواطنين.

وقال بعض المواطنين، رفضوا ذكر أسمائهم، أن هناك شخصا يدعى "ح ص ع" يمتلك سيارة نصف نقل دبابة حمراء اللون وملحق بها صندوق ثلاجة أبيض، ولديه مخزن يستخدمه بشارع طلبة عويضة بالقومية بمدينة الزقازيق تجاه مستشفى صلاح سالم، والمكان غير مرخص وغير صالح للتخزين وبدون عداد كهرباء أومياه، فضلًا عن أنه يقوم بتمويه الشرطة بوضع لافتة باسم صيدلية "ر" على المحل، ولا يقوم بفتح المخزن إلا بعد الساعة 3 عصرًا بعد انتهاء مواعيد العمل الحكومى، ويقوم بتخزين اللحوم غير الصالحة والفاسدة ثم يبيعها من خلال المطعم وتقديمها للمواطنين منذ فترة طويلة دون أى استجابة من الأجهزة الأمنية.

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مصر 365

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