أسرار وذكريات انتصارات حرب أكتوبر يرويها أبطالها في ندوة بجامعة أسيوط

نظمت جامعة أسيوط، احتفالاتها بأعياد السادس من أكتوبر وذكري الانتصارات المجيدة ، من خلال عقد ندوة تثقيفية بعنوان " حرب أكتوبر .. أسرار وذكريات " ،والتي نظمها قسم التاريخ بكلية الآداب بالتعاون مع المجموعة 73 مؤرخين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبد جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال رئيس الجامعة وبحضور الدكتور يوسف أحمد جاد الرب عميد كلية الآداب ،والدكتور أسامة فهمي رئيس قسم التاريخ ورئيس الندوة، والدكتور محمد أحمد بديوي أستاذ التاريخ الإسلامي ومقرر الندوة , والدكتورة دعاء صلاح رياض المدرس المساعد بقسم التاريخ ومقررة الندوةونخبة متميزة من الأساتذة والباحثين والطلاب من مختلف التخصصات والأقسام بالكلية.

وقد حاضر فيها أبطال من حرب أكتوبر وهم : اللواء عبد الوهاب عبد العال بالمخابرات الحربية وقائد منطقة غرب الإسماعيلية , واللواء سمير عزيز لواء طيار حربي ميج 21 , وبمشاركة ممثلين عن المجموعة 73 مؤرخين وهم الأستاذ أيمن محمد عيد باحث الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر بالجامعة , والدكتور أحمد مختار المدرس المساعد بكلية الطب جامعة سوهاج .

وفي كلمته خلال افتتاح الندوة أكد عميد الكلية أن انتصار أكتوبر يمثل نقطة تحول بارزة وحلقة تتواصل من خلالها الأجيال علي مر العصور ، حيث ضرب فيها أبطالنا أمثلة رائعة من النصر والشجاعة وسجلوا بذلك أعظم لحظات الانتصار، مشيراً أن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على التميز وتحقيق الريادة في دعم كافة الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها , كما وجه سيادته الشكر لقسم التاريخ بالكلية الذي لم يألو جهداً في تقديم الدعم والعطاء وتحقيق المشاركة الفاعلة في الندوات العلمية التاريخية وعقد اللقاءات التثقيفية للشباب والمتخصصين لإظهار دور مصر الحضاري خلال العصور المختلفة .

وفي هذا الإطار تحدّث اللواء سمير عزيز عن دوره في حربيّ الاستنزاف وأكتوبر كأحد أبرز الطيارين المصريين البارزين في مجال القتال الجوي , مؤكداً في ذلك عظمة الشعب المصري التي تكمن في قوته أثناء الهزيمة , فبالرغم من هزيمة 67 الموجعة إلا أنه سجل عدة انتصارات هائلة بعد الهزيمة مباشرة كان أبرزها إغراق المدمرة إيلات والضربة الجوية الأولي ومعركة رأس العش , كما أشار أن حياة الطيار المصري تتضمن سلسلة من الأحداث غير العادية وغير المتوقعة والتي يلجأ خلالها لكسر بعض النظريات العلمية وتطويع الطائرات لتلبي ما يريده أثناء المطاردات والمواجهات الجوية ليمجد بذلك دوره وسط هذه الكتيبة الهائلة من رجال القوات الجوية ممن أهدوا مصر هذا الانتصار المجيد .

كما استعرض اللواء عبد الوهاب عبد العال دوره أثناء حرب أكتوبر في المخابرات الحربية والاستطلاع , موضحاً أنه انتقل بعد النكسة إلي الكتيبة التاسعة في المخابرات الحربية والتي كانت مختصة بالعمل داخل مواقع العدو وعمل لمدة 9 شهور خلف خطوط العدو وعاش بالقرب من الإسرائيليين كأحد قبائل سيناء باسم حركي " سلمان حسب الله سالم " بهدف جمع المعلومات ونقل كل ما يدور في معسكرات الجيش الإسرائيلي , وكانت معلوماته سبباً رئيسياً في تغيير خطة حرب أكتوبر.

وأكد في ذلك أن جميع قادة مصر ورؤسائها أمثال مبارك وعبد الناصر والسادات والفريق الشاذلي كلٍ منهم أدي دوره القيادي علي أكمل وجه في ساحة المعركة الحربية والعسكرية .

هذا وقد تناول ممثلي المجموعة 73 مؤرخين دور المجموعة منذ نشأتها عام 2008 وأبرز أنشطتها في مجال التأريخ وإعداد الأبحاث بالأدلة والبراهين , مشيراً أن المجوعة تضم شريحة بسيطة من شباب مصر المدني المتعلم المتحمس لوطنه وتاريخه ، والذين تجمعوا لخدمة مصر وتأريخ البطولات المصرية في حروبها ونشر الانتماء والولاء للوطن , إلي جانب محاربة عمليات تشويه البطولات المصرية وطمس وتزييف الحقائق .

جدير بالذكر أن الندوة شهدت حضوراً مميزاً وتفاعلاً من قبل الحضور والضيوف , كما تمً عرض بانوراما أفلام وثائقية للحرب من خلال عرض الجزء الثاني لفيلم أجنحة الغضب , إلي جانب تكريم السادة الضيوف بإهدائهم الدروع التذكارية .