محافظ سوهاج : ضبط 29 طن دقيق بمحل غير مرخصة ولحوم فاسدة

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن مديرية التموين بسوهاج قامت بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بسوهاج والإدارات التموينية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري بحملات مكبرة أسفرت عن ضبط 29 طن دقيق بمخازن أحد مصانع المكرونة غير المرخصة ، وتم ضبط 40كجم جبنه رومي ، و 44كجم لحوم وكبده ، 35كجم جبنة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوبر ماركت ناحية مركز طما ، وتم تحرير محضر ضد عبد الحميد . ع . صاحب السوبر ماركت والعرض علي النيابة المختصة للتصرف .

وذكر بيان للمحافظة اليوم، انه تم تحرير محضرين ضد كلا من عادل .ع ، ع أ .أ لإدارتهما مصنعين عصير بدون ترخيص وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة والعرض علي النيابة .

وتم تحرير عدد 86 محضر متنوع أسواق وضد المخابز المخالفة والجزارين " عدم تمكين من التفتيش وتعدي علي الحملة ،عدم إعلان عن موعيد التشغيل ، نقص وزن ، عدم إنتظام سجلات الحركة ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، توقف عن الانتاج ، تصرف ، غلق بدون إذن ، الاستيلاء علي 1420 رغيف من الكارت الذهبي بدون وجه حق ، بيع بأزيد من السعر " وتم العرض علي النيابة المختصة للتصرف .

وشدد المحافظ علي ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الاسواق وتفعيل الدور الرقابي لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .