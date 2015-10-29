مرشح الوفد بالشرقية يعد الفلاحين بإعادة تسعير المحاصيل

قال المهندس صلاح شربية، مرشح حزب الوفد فى دائرة كفر صقر بالشرقية، إنه يضع مشكلات المزراعين فى أولويات برنامجه الذى يشمل حلولًا لأهم مشكلات الأسمدة والمبيدات وضمانة توفيرهما بالجمعيات الزراعية بأسعار تتناسب مع مستوى معيشة الفلاح، وإعادة تسعير المحاصيل بما يضمن ربحًا وحل مشكلة نقص مياه الرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
جاء ذلك خلال لقاء شربية مع أهالى قرية العوينات فى إطار الجولات الانتخابية لتعريف أهالى الدائرة ببرنامجه الذى أكد فيه أنه وضع برنامجًا متكاملًا له عدة محاور للصحة والتعليم والزراعة وغيرها.
ويتنافس فى دائرة كفر صقر وأولاد صقر أكثر من 31 مرشحًا على مقعدين.