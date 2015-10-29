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مرشح الوفد بالشرقية يعد الفلاحين بإعادة تسعير المحاصيل

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مرشح الوفد بالشرقية يعد الفلاحين بإعادة تسعير المحاصيل مرشح الوفد بالشرقية يعد الفلاحين بإعادة تسعير المحاصيل
قال المهندس صلاح شربية، مرشح حزب الوفد فى دائرة كفر صقر بالشرقية، إنه يضع مشكلات المزراعين فى أولويات برنامجه الذى يشمل حلولًا لأهم مشكلات الأسمدة والمبيدات وضمانة توفيرهما بالجمعيات الزراعية بأسعار تتناسب مع مستوى معيشة الفلاح، وإعادة تسعير المحاصيل بما يضمن ربحًا وحل مشكلة نقص مياه الرى.

جاء ذلك خلال لقاء شربية مع أهالى قرية العوينات فى إطار الجولات الانتخابية لتعريف أهالى الدائرة ببرنامجه الذى أكد فيه أنه وضع برنامجًا متكاملًا له عدة محاور للصحة والتعليم والزراعة وغيرها.

ويتنافس فى دائرة كفر صقر وأولاد صقر أكثر من 31 مرشحًا على مقعدين.

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مصر 365