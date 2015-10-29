بالصور.. محافظ السويس يفتتح ساحة انتظار السيارات بشارع الجلاء

افتتح اللواء العربى السروى محافظ السويس، ساحة انتظار السيارات بشارع الجلاء، بجوار حديقة الشهداء بحى السويس، تحت إشراف لجنة الإشراف على المواقف بمساحة 1100 متر، والتى تسع 55 سيارة، وتم تحديد أسعار رمزية لمبيت السيارات اليومى والشهرى للسيارات، بالإضافة إلى توفير خدمة الحراسة.

وأكد المحافظ على مدير المرور بالاستفادة من وجود الساحة فى هذه المنطقة التى تتوسط شوارع الجلاء والشهداء والجيش وتخفيف الازدحام ومنع الوقوف صف ثانى بهذه الشوارع.

وطالب العربى السروى لجنة الإشراف على المواقف وإدارة المرور بعمل دراسة لإقامة جراج متعدد الطوابق للسيارات لخدمة المنطقة والشوارع المحيطة بساحة الجلاء .

حضر الافتتاح اللواء شكرى سرحان السكرتير العام للمحافظة والعميد محمود دراز رئيس حى الأربعين ورئيس مجلس إدارة لجنة الإشراف على المواقف، والعميد محمد الدفراوى مدير إدارة المرور، واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس ومحمد الغالى رئيس نقابة النقل البرى بالسويس، ولفيف من العاملين بلجنة الإشراف على المواقف .



>