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بالصور.. محافظ السويس يفتتح ساحة انتظار السيارات بشارع الجلاء

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بالصور.. محافظ السويس يفتتح ساحة انتظار السيارات بشارع الجلاء بالصور.. محافظ السويس يفتتح ساحة انتظار السيارات بشارع الجلاء
افتتح اللواء العربى السروى محافظ السويس، ساحة انتظار السيارات بشارع الجلاء، بجوار حديقة الشهداء بحى السويس، تحت إشراف لجنة الإشراف على المواقف بمساحة 1100 متر، والتى تسع 55 سيارة، وتم تحديد رمزية لمبيت السيارات اليومى والشهرى للسيارات، بالإضافة إلى توفير خدمة الحراسة.

اليوم السابع -10 -2015

وأكد المحافظ على مدير المرور بالاستفادة من وجود الساحة فى هذه المنطقة التى تتوسط شوارع الجلاء والشهداء والجيش وتخفيف الازدحام ومنع الوقوف صف ثانى بهذه الشوارع.

اليوم السابع -10 -2015

وطالب العربى السروى لجنة الإشراف على المواقف وإدارة المرور بعمل دراسة لإقامة جراج متعدد الطوابق للسيارات لخدمة المنطقة والشوارع المحيطة بساحة الجلاء .

اليوم السابع -10 -2015

حضر الافتتاح اللواء شكرى سرحان السكرتير العام للمحافظة والعميد محمود دراز رئيس حى الأربعين ورئيس مجلس إدارة لجنة الإشراف على المواقف، والعميد محمد الدفراوى مدير إدارة المرور، واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس ومحمد الغالى رئيس نقابة النقل البرى بالسويس، ولفيف من العاملين بلجنة الإشراف على المواقف .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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