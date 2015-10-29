توزيع بطاقات العلاج على أصحاب المعاشات فى السويس بحضور البدرى فرغلى

نظم اتحاد أصحاب المعاشات فى السويس مؤتمرًا لتوزيع 100 بطاقة صحية لأعضاء الاتحاد للعلاج فى المراكز الطبية بأسعار منخفضة، فى حضور البدرى فرغلى.

وقال البدرى فرغلى، خلال اللقاء إن الاتحاد قرر اللجوء للقضاء لاسترداد قيمة الخمس علاوات التى انتزعت من معاشاتهم، وسيقف الاتحاد أمام المحكمة الإدارية العليا الأيام القادمة للمطالبة بالحد الأدنى لأصحاب المعاشات بعد أن طعنت الحكومة على حكم المحكمة الإدارية.

وتابع فرغلى أن أموال أصحاب المعاشات باتت فى ذمة التاريخ بعدما تم الاعتداء عليها من قبل وزيرة التضامن الاجتماعى، ورفضت الاعتراف بحقوقهم الدستورية والقانونية.

ودعا رئيس الاتحاد، أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية إلى المشاركة فى التظاهر والاحتجاج بميدان طلعت حرب للمطالبة بتغيير وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحاسبتها على ما ارتكبته من مخالفات ضد أموال أصحاب المعاشات، بحسب وصفه، لافتا إلى أنه سيتم تحديد ميعاد الوقفة بعد الحصول على الموافقة الأمنية.

ومن جانبه، قال غريب عبد المبدى رئيس الاتحاد فى السويس إنه تم إنهاء إجراءات 4 آلاف بطاقة علاج لخدمة أصحاب المعاشات وأسرهم بمحافظة السويس وسيتم استلامها من مقر اتحاد اصحاب المعاشات بالملاحة.