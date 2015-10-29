محافظ الفيوم يكرّم قائد قوات تأمين الانتخابات البرلمانية

كرم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، اللواء أركان حرب أشرف فريد قائد قوات تأمين الانتخابات البرلمانية بالفيوم، بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، والمقدم أحمد ربيع نائب المستشار العسكرى للمحافظة.

جاء ذلك بعد انتهاء جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بالفيوم وخروجها بصورة مشرفة أشاد بها جميع المشاركين والمتابعين.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة لرجال الشرطة والقوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على سلامة الناخبين وتيسير دخولهم وخروجهم من اللجان، مؤكداً أن الجيش والشرطة هما دائماً صمام الأمان للبلاد وحائط الصد ضد الأخطار الداخلية والخارجية.

من جهته أعرب قائد قوات تأمين الانتخابات البرلمانية بالفيوم عن سعادته بالتعاون المستمر من محافظ الفيوم وجهوده البناءه ومشاركته الفعالة فى تلبية كافة الاحتياجات ومتابعة عملية التصويت أولاً بأول من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية بجميع مراكز المحافظة بهدف التدخل الفورى لحل كافة المعوقات.

ثم قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم واللواء أركان حرب أشرف فريد قائد قوات تأمين الانتخابات البرلمانية بالفيوم، بتبادل الدروع التذكارية،كما تبادل المحافظ ومدير الأمن الدروع، تعبيرا عن التعاون المستمر والبناء بين الجهاز التنفيذى ورجال الشرطة والجيش .