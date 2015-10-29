محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية البريطاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ بأبوظبي اليوم معالي فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور البلاد.

ورحب سموه بزيارة وزير الخارجية البريطاني وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة.

وتم خلال اللقاء تناول الجهود المبذولة حاليا لإيجاد الحلول السياسية للازمة السورية من اجل انهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية اهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية والتنسيق فيما بينها بغية بناء الثقة والحوار لأجل التوصل الى النتائج المرجوة والحلول الكفيلة بإرساء دعائم الاستقرار لشعوب ودول المنطقة.

كما اكدا ان على جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الارهابية اينما وجدت ونبذ التطرف والعنف وتعزيز روح التعايش والتفاهم والحوار بين مختلف الاطراف.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة الى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من الجانب البريطاني سعادة فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة وعدد من المسؤولين البريطانيين.

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