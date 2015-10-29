محمد بن راشد يدعو إلى ترشيح أوائل الإمارات لتكريمهم

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله- ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شعب دولة الإمارات إلى إرسال اقتراحاتهم لأسماء أوائل الإمارات ليتم تكريمهم بالتزامن مع اليوم الوطني 44.

وقال سموه : " الأخوة والأخوات، كرمنا العام الماضي 43 شخصية من أوائل الإمارات بالتزامن مع اليوم الوطني 43 لدولة الامارات ، واحتفينا ضمن أوائل الإمارات العام الماضي بأول طبيب ومخترع وأستاذ جامعي ومذيعة وشرطية وغيرهم من الشخصيات ، واليوم نريد اقتراحاتكم من جديد لأسماء أوائل الإمارات في أي مجال أو قطاع ليتم تكريمهم بالتزامن مع اليوم الوطني 44 بإذن الله".

وأضاف : " نحن على ثقة بأن شعبنا قادر على أن يقدم أوائل في مختلف المجالات كل عام ، شاركونا ترشيحاتكم عبر الموقع http://www.uaepioneers.gov.ae أو @uaepioneers