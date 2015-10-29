أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يدعو إلى ترشيح أوائل الإمارات لتكريمهم

Google+ Print
محمد بن راشد يدعو إلى ترشيح أوائل الإمارات لتكريمهم محمد بن راشد يدعو إلى ترشيح أوائل الإمارات لتكريمهم

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله- ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شعب دولة الإمارات إلى إرسال اقتراحاتهم لأسماء أوائل الإمارات  ليتم تكريمهم بالتزامن مع اليوم الوطني 44.

وقال سموه  : " الأخوة والأخوات، كرمنا العام الماضي 43 شخصية من أوائل الإمارات بالتزامن مع اليوم الوطني 43 لدولة الامارات ، واحتفينا ضمن أوائل الإمارات العام الماضي بأول طبيب ومخترع وأستاذ جامعي ومذيعة وشرطية وغيرهم من الشخصيات ، واليوم نريد اقتراحاتكم من جديد لأسماء أوائل الإمارات في أي مجال أو قطاع ليتم تكريمهم بالتزامن مع اليوم الوطني 44 بإذن الله".

وأضاف : " نحن على ثقة بأن شعبنا قادر على أن يقدم أوائل في مختلف المجالات كل عام ، شاركونا ترشيحاتكم عبر الموقع http://www.uaepioneers.gov.ae  أو @uaepioneers

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية