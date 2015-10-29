ساندرا بولوك تكشف عن السياسة التجارية في Our Brand Is Crisis

تسخر النجمة الأمريكية، ساندرا بولوك، من العمل السياسي والحملات الإنتخابية، من خلال فيلمها Our Brand Is Crisis.

ويبدو أنّ ساندرا، والتي اختيرت المرأة الأجمل لعام 2015: تعيش انزعاجاً كبيراً من خبايا السياسة، لذلك أتى الفيلم، الذي سينطلق يوم غد، في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول، ترجمة لهذا الانزعاج، إذ تُجسّد بولوك في سياق أحداث الفيلم، دور مسؤولة حملة دعاية سياسية في فيلم من نوع الكوميديا الساخرة، والذي يلقي الضوء على أساليب الحملات الإنتخابية.

قُدِّم الفيلم يوم الاثنين الفائت في عرض أوّل، وأشارت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار والأعلى دخلاً في هوليوود في حديثٍ مختصر، إلى أنّ السياسة هي كوميديا مأساوية بالنسبة إليها، وأضافت:

أعتقد أن الستار قد أزيح الآن، وأصبح الجميع يرون ما يحدث. الأمور لا تتغيّر. لا يمكن كتابة قصص مثل هذه، مبنيّة على خيال خالص. هذه مبنيّة على حقيقة. نعم الأحداث تدور في إطار السياسة، لكن الأمر يتجاوز ذلك ليتطرّق إلى العواقب والأعمال التجارية. عندما تبدأ في ايذاء الآخرين من أجل السلطة والثراء الفاحش.

يشارك بولوك بطولة الفيلم، بيلي بوب ثورنتون، الحائز أيضا على جائزة الأوسكار.

شارك في إنتاج الفيلم الممثل جورج كلوني، الذي سبق له الوقوف أمام بولوك في فيلم غرافيتي، وأخرج الفيلم، ديفيد جوردون جرين.

ساندرا بولوك بديلة جورج كلوني في Our Brand Is Crisis