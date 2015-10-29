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Spectre يسجّل رقماً قياسياً في يومين

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Spectre يسجّل رقماً قياسياً في يومين Spectre يسجّل رقماً قياسياً في يومين

الخميس 29-10-2015 14:29

يبدو أن Spectre الفيلم الجديد في سلسلة James Bond سيتخطى بإيراداته سلفه Skyfall بعد أن حصد نهار الإثنين 6.4 مليون دولار خلال عروض خاصة ومحدودة في 647 صالة ونهار الثلاثاء 9.2 مليون دولار في أول يوم رسمي من بدء عرضه في الصالات البريطانية ليسجّل في النهاية رقماً قياسياً هو 15.6 مليون دولار بعد 30 ساعة من إطلاقه. وقد حطّم Spectre رقماً قياسياً في تاريخ شباك التذاكر في بريطانيا من خلال الإيرادات التي سجّلها نهار الثلاثاء علماً أن فيلم Skyfall لم يسجّل هكذا رقم بالرغم أن أول يوم عرض فيه كان نهار الجمعة. اليوم وبعد هذه الأرقام يبدو أن Spectre سيتخطى الـ 45 مليون دولار في نهاية الأسبوع ويتفوّق على Skyfall الذي حصد فقط 32.3 مليون دولار في أكتوبر عام 2012. يذكر أن Skyfall هو الفيلم الذي جمع أعلى الإيرادات في تاريخ السلسلة مع مليار و 108 مليون دولار عالمياً وبلغت كلفة إنتاجه 200 مليون دولار، فهل سيتخطى Spectre هذا الرقم بعد أن رصد له مبلغ 240 مليون دولار لإنتاجه وحملة إعلانية ضخمة؟ الجواب في الأشهر المقبلة.

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