أسرة نور الشريف تغيب عن ندوة تكريمه وسمير صبري يكشف سراً من أيامه الأخيرة

غابت أسرة الفنان الراحل نور الشريف عن ندوة تكريمه التي أقيمت مساء أمس في قصر ثقافة السينما، حيث كان من المفترض أن تحضر بوسي زوجة الفنان الراحل، أو إحدى إبنتيه سارة أو مي، إلا أن أحداً لم يحضر، فتسلّم الفنان سمير صبري صديق عمر نور الشريف درع تكريمه.

وتحدث سمير عن مدى حزنه لرحيل فنان قدير بحجم نور الشريف، مؤكداً أن أعماله خالدة، وتحدث عن ذكريات آخر فيلم له مع نور وهو "بتوقيت القاهرة" قائلاً إن الفنان الراحل قال له أثناء التصوير "ربنا يقدرني على الانتهاء من هذا الفيلم"، كما أن المرض اشتد عليه أثناء تواجده معه ومع ميرفت أمين خارج مصر، حتى أنه لم يتمكّن من السير على السجادة فتأبط ذراعي سمير وميرفت.

وإفتتح خلال الندوة معرض لأفيشات أفلام وصور نور الشريف شملت صور من كافة افلام الفنان القدير الراحل.

وقد حضر الندوة أيضا كل من سميرة عبد العزيز ونهال عنبر والمخرج محمد النجار.