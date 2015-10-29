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ريهام سعيد تنشر صوراً فاضحة لفتاة جامعية والأخيرة ترد: دمرت حياتي

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ريهام سعيد تنشر صوراً فاضحة لفتاة جامعية والأخيرة ترد: دمرت حياتي ريهام سعيد تنشر صوراً فاضحة لفتاة جامعية والأخيرة ترد: دمرت حياتي

الخميس 29-10-2015 15:20

انتقادات حادة وجهت للإعلامية ريهام سعيد بعد عرضها لصور خاصة جداً من هاتف فتاة جامعية، عرفت خلال الساعات الأخيرة باسم "فتاة المول" بعد تعرّضها للتحرّش في المول، تطوّر إلى الاعتداء عليها بالضرب، ما دفعها إلى التوجّه إلى الشرطة لتحرير محضر ضد المعتدي.
وكانت الفتاة الضحية قد حصلت على الفيديو الذي يظهر تعرّضها للضرب من كاميرا المول الذي حدثت فيه الواقعة، وبعد نشرها للفيديو حلّت ضيفة على الإعلامية ريهام سعيد لتتحدّث عما حدث لها.
ريهام هاجمت الفتاة بدلاً من مساندتها لارتدائها تيشرت من دون أكمام وبنطلون ضيق، على اعتبار أنه لا يجوز ارتداء هذه الملابس في المولات، كما أنها شككت بروايتها وجعلت منها جانية لا ضحية.
وبعد انتهاء الفقرة فاجأت ريهام مشاهدي برنامجها "صبايا الخير" الذي يعرض على فضائية "النهار"، بقولها إنها كانت تشعر بالريبة تجاه الفتاة لتعلن أن مدير انتاج البرنامج تلقّى صوراً عبر الواتساب للفتاة بأوضاع غير لائقة مع أحد الشبان، وعرضت ريهام الصور في سقطة إعلامية وأخلاقية، وعلقت عليها قائلة إن فتاة تقدم على مثل هذه التصرفات، لا يحق لها أن تشعر بالاشمئزاز من مجرد تحرّش تعرضت له.
إعلاميو هزّهم الموقف، فشنّوا حملة ضد ريهام سعيد متضامنين مع الفتاة الضحيّة، حيث أدان الإعلامي وائل الابراشي خلال برنامجه "العاشرة مساءً" ريهام، وأشار إلى انّ الصور الخاصة للفتاة لا يعني أنها مباحة لأي شخص.
واستطرد قائلاً إنه حتّى العاهرة في أوروبا إذا تعرضت للتحرش لا تقابل الموقف بالصمت.
فتاة المول سمية، ردّت بنفسها على وقائع نشر الصور قائلة للأبراشي إنها احتجزت من قبل ريهام سعيد ومخرج البرنامج، وحصلت ريهام على الصور من هاتفها الخاص وطالبتها بتوقيع إقرار بمسؤوليتها عن نشر الصور، وأشارت سمية إلى أنّ عائلتها قاطعتها بعدما دمرت ريهام سعيد حياتها.
وعن الصور الذي ظهرت في البرنامج قالت إنّ بعضها التقطتها في بيتها وأخرى مع صديق قديم وبعضها على البحر.
كما أدانت الحادث الإعلامية إيمان الحصري خلال برنامج "90 دقيقة"، وأعتبرت أن ما حدث يعد سقطة كبيرة، فاتصلت ريهام بالبرنامج في مداخلة هاتفية، وتحدثت بطريقة غير لائقة مع إيمان التي طلبت من المخرج إغلاق الهاتف قائلة "إقفلوا إقفلوا".

شاهدوا كيف تصرفت ريهام سعيد تجاه فتاة المول في أكبر سقطة إعلامية

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سيدتي

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