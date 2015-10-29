تحليل في الجول – الصقر يجيب.. كيف يوقف مهارة رمضان وقوة إيفونا

الاسلوب الأوروبي الحديث هو سبيل أحمد حسن المدير الفني لبتروجيت في منع الأهلي من هز شباكه يوم الأحد المقبل، أو هكذا يأمل الصقر.

أحمد حسن يقود بتروجيت في مواجهة الأهلي يوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وسأل FilGoal.com أحمد حسن، كيف يفكر في إيقاف ماليك إيفونا بقوته البدنية الكبيرة ورمضان صبحي بموهبته المتفجرة وباقي مفاتيح لعب الأهلي؟

وأجاب الصقر "في أوروبا الفرق التي تواجه الأندية الكبرى تعتمد على ما يسمى دفاع الكتلة الواحدة".

وأضاف "حين تدافع لا تترك لاعبين في الأمام. الكل يتراجع إلى الخلف".

وأكمل "حين سيقع بتروجيت تحت ضغط الأهلي، سيجد الفريق الأحمر منا دافعا كوحدة واحدة. كلنا متراجعون، كلنا نغلق خطوطنا أمام المنافس".

وأفاد "ثم تأتي هنا التعليمات الفردية. هنا يعرف كل لاعب في بتروجيت قدراته منافسه في الأهلي وكيف يمكن إيقافه".

وأوضح "التعامل مع اللاعب الذي يحب المراوغة يختلف تماما عن التعامل مع اللاعب الذي يصوب بإجادة عن بعد. وهكذا".

وأردف "في العرضيات هناك طريقة لمراقبة لاعبي الأهلي، والتعامل مع المهاجمين المتميزين جدا في الفريق الأحمر له خطته أيضا".

واستدرك "أعلم أن لاعبي الأهلي يتمتعون بخبرة كبيرة. لكني أؤمن أيضا أننا نملك في وسط الملعب لاعبين يستطيعون قيادتنا نحو الفوز".