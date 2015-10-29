عبد الحفيظ: مباراة بتروجيت صعبة جدا على الأهلي لهذا السبب

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي مباراة بتروجيت في الجولة الثالثة من الدوري المصري صعبة للغاية على الشياطين الحمر.

لماذا؟ يجيب عبد الحفيظ للصحفيين اليوم الخميس "مباراة بتروجيت صعبة جدا بالنظر إلى أنه الفريق الذي حقق النتيجة الأكبر في الدوري حتى الآن".

بتروجيت فاز على سموحة 3-0، وهي النتيجة الأكبر بين مباريات الدوري في الاسبوعين المنصرمين.

وقال عبد الحفيظ: "بتروجيت جهازه الفني على أعلى مستوى مع أحمد حسن. صفقاته ممتازة".

وأضاف "بالتأكيد بتروجيت يخشى على توهجه الذي حدث أمام سموحة أن ينطفئ. لا يرغب في أن تنكسر طفرته أمام الأهلي. ولهذا دوافعه كبيرة للفوز".

الأهلي فاز على طلائع الجيش وغزل المحلة في المرحلتين المنصرمتين من الدوري. وبتروجيت خسر أمام المصري البورسعيدي قبل الاستفاقة على حساب سموحة.