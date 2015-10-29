استبعاد مسئول بالشرقية من منصبة لدعمة احد المرشحين

أصدر رضا عبد السلام محافظ الشرقية، القرار رقم ( 12118 ) لسنة 2015 والخاص بنقل واستبعاد عبدالله السيد على سماحه سكرتير مركز ومدينة أولاد صقر إلى وظيفة سكرتير مركز ومدينة الحسينية ، وذلك لعدم تنفيذه تعليمات اللجنة العليا للانتخابات وتوجيهات الدكتور المحافظ لجميع الجهاز التنفيذى بالمحافظة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمجلس النواب 2015 .

وقال البيان الاعلامي الصادر في هذا الشأن " انة وردت معلومات للمحافظ بمساندة مسئول أحد المرشحين ويظهر معه فى الشارع، متناسياً بذلك تعليمات المحافظ بعدم مساندة المرشحين أو الظهور معهم أو وضع ملصقات فى مكاتبهم حرصاً على الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية "