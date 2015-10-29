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شابي: بإمكان ويلشير صناعة الفارق

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شابي: بإمكان ويلشير صناعة الفارق شابي: بإمكان ويلشير صناعة الفارق

أكد شابي هيرنانديز متوسط ميدان السد القطري أن جاك ويلشير لاعب أرسنال بإمكانه صنع الفارق في أي فريق يلعبه له.

ويلشير يعاني في تلك الفترة من إصابة بكسر في الساق، أبعدته عن الملاعب منذ بداية الموسم.

وقال شابي في تصريحات لصحيفة: "سبورت" الإسبانية: "ويلشير في 2011 لعب أمامنا مباراة قوية عندما كنت في برشلونة، وقد كان حينها لا يبلغ سوى 21 عاما، لكنه كان مبشرا جدا".

شابي أتبع "من المؤسف أنه تعرض للعديد من الإصابات خلال العامين الأخيرين، وأعتقد أنه لو شارك باستمرار في الفترات السابقة، لكان قد تطور أكثر مما هو عليه الأن".

وأضاف "ومع ذلك فهو لاعب رائع يسجل الأهداف ويمرر بشكل رائع، كما أنه له شخصية مميزة داخل الملعب ولا تبدو طريقة لعبه كلاعب إنجليزي".

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