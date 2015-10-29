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مدير "التربية والتعليم" بالإسماعيلية يشدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

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مدير "التربية والتعليم" بالإسماعيلية يشدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي مدير "التربية والتعليم" بالإسماعيلية يشدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي
أكد مصطفى عبد الغني مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتطبيق القرارات الوزارية التي من شأنها تحقيق الانضباط والنجاح في كافة ارجاء العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها مدير الادارة اليوم الخميس لمدارس الادارة والتى بدأها بمدرسة بلال بن رباح للتعليم الاساسي، والتى استقبله خلالها اشرف عطية مدير المدرسة وناجي حسن وكيل المرحلة الابتدائية والتى تفقد خلالها مباني ومنشأت وملاعب ومعامل وفصول المدرسة.

وقال عبد الغني انه من الضرورى مواجهة الفساد والارهاب، مشيرا إلى أن المفسد شريك للارهابي لانه يعمل على نهب وتخريب البلاد، موضحا أن الطلاب هم في كل مكان.

وتحدث عبد الغني عن انتصارات اكتوبر، تناول خلالها امجاد وبطولات الجيش والشعب المصري خلال فترة الحرب والتى قدمت دليلا للعالم عن بسالة ونجاح الجبش والشعب المصري في الفداء والتضحية، لافتا إلى أن دور الطالب لا يقل اهمية عن دور الجندي في ميدان المعركة وان العصر الذي نحياه الآن هو عصر العلم وأن مصر لن تقوم لها قائمة إلا بالعلم.

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مصر 365

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