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بالصور.. وزير الآثار يفتتح آخر مراحل إنقاذ معبد هيبس بالوادى الجديد

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بالصور.. وزير الآثار يفتتح آخر مراحل إنقاذ معبد هيبس بالوادى الجديد بالصور.. وزير الآثار يفتتح آخر مراحل إنقاذ معبد هيبس بالوادى الجديد
زار الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار صباح اليوم الخميس محافظة الوادى الجديد، حيث تفقد معبد دوش جنوب مدينة باريس، كما افتتح المرحلة الأخيرة من إنقاذ وترميم معبد هيبس أهم المعالم الأثرية بالمحافظة بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، ووفد من وزارة الآثار والجهاز التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد.

وقال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار إن تكلفة ترميم وإنقاذ معبد هيبس قد بلغت 70 مليون جنيه واستمرت على مدار أكثر من 14 عاما نظرا لوجود عدة صعوبات هندسية وفنية كانت تواجه الشركة المنفذة وتم التغلب عليها للخروج بهذا الشكل الرائع من المعبد كنموذج لأحد أهم المعالم الأثرية وأندرها، مؤكدا أن هذا المعبد يمثل قيمة تاريخية عظيمة تستحق هذا العناء من أجل الحفاظ عليه وإنقاذه.

وأضاف وزير الآثار أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس هى ظاهرة وهمية وليست صحيحة وذلك لاختلاف موعد تعامد الشمس مرتين فى العام على عكس معبد أبو سمبل والذى يصادف تعامده فى توقيت محدد من العام مرتين وهى الظاهرة الحقيقية المتفردة، مؤكدا أن تعميم الظاهرة يقلل من أهميتها وهو الأمر الذى يجب أن يؤخذ فى الحسبان سواء فى الدراسة أو الرصد.

وأكد محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أن شركة المقاولين العرب التى أُسند إليها تنفيذ المشروع بذلت جهدا كبيرا من خلال طاقم العمال والمهندسين الذين بذلوا جهودا كبيرة بالتعاون مع الفرق المتخصصة فى الترميم والآثار من أجل إتمام هذا العمل الفنى المتفرد.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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