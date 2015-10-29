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توقف مصانع فى القنطرة شرق بسبب انقطاع الكهرباء وهطول الأمطار

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توقف مصانع فى القنطرة شرق بسبب انقطاع الكهرباء وهطول الأمطار توقف مصانع فى القنطرة شرق بسبب انقطاع الكهرباء وهطول الأمطار
توقف العمل فى عدد من مصانع المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، بسبب انقطاع التيار الكهربائى من السادسة صباحا وحتى نهاية اليوم.

وقال عدد من العاملين إن أصحاب المصانع أغلقوها وسمحوا للعمال بالعودة إلى منازلهم لعدم وجود تيار، الأمر الذى تسبب فى خسارة كبيرة لأصحاب المصانع والعمال الذين يعملون بنظام الإنتاج.

وأضاف العمال أن السبب يرجع إلى عدم إصلاح المحولات التى توقفت بعد سقوط الأمطار، وعدم صيانتها لفترة طويلة وتهالك الأسلاك والوصلات الخارجية، مشيرين إلى إبلاغ شركة الكهرباء ولم يتم إصلاح المحولات حتى عصر اليوم الخميس.

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مصر 365