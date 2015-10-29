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بالصور.. سوء النظافة وبلاعات بدون غطاء بالسوق القطاعى ببلطيم فى كفر الشيخ

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بالصور.. سوء النظافة وبلاعات بدون غطاء بالسوق القطاعى ببلطيم فى كفر الشيخ بالصور.. سوء النظافة وبلاعات بدون غطاء بالسوق القطاعى ببلطيم فى كفر الشيخ
أكد سمير غباشى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه تلقى عددًا من شكاوى أهالى مدينة بلطيم، من سوء النظافة فى السوق القطاعى، مشيرًا إلى أنه توجه للسوق القطاعى ببلطيم، وتبين سوء النظافة وبلاعات بدون غطاء والبعض مكسور.

وأضاف "غباشى": أمرت بنقل القمامة من داخل السوق وتغطية البلاغات التى تعرض حياة المارة للخطر وإصلاح الكسور بالبلاعات، مشيرًا إلى أنه ناقش مطالب أصحاب الفروشات ووعد بتنفيذها، مؤكدًا أن هناك تشديدات ومراقبة مستمرة على الأسواق، بناءً على تعليمات الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة الأسعار داخل الأسواق.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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