"بريد الشرقية" يتراجع عن قرار نقل مكتب قرية سنهوا إلى السعديين

أكد المحاسب أيمن زهرة، رئيس مكتب بريد قطاع جنوب الشرقية، أنه لن يتم نقل المكتب إلى السعديين إلا بعد الانتهاء من بناء المكتب الجديد للقرية.

فيما قال أحمد النجار، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة ومفوض من أهالى القرية للتفاوض مع البريد، فى تصريحات صحفية، إنه تم توقيع عقد بين البريد والوحدة المحلية، اليوم الخميس، بمقر الوحدة المحلية، على بدء استخراج التصاريح اللازمة لبناء مكتب بريد القرية الجديد وجار اعتماد المبلغ المالى المخصص للبناء.

وكان العشرات من أهالى قرية سنهوا، التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، تجمهروا، أمس الأربعاء، أمام الوحدة المحلية بالقرية، اعتراضا على القرار الصادر من هيئة البريد بنقل مكتب البريد الكائن بالوحدة المحلية بسنهوا إلى السعديين، لحين بناء مكتب جديد على مساحة مخصصة لها منذ 9 سنوات .

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