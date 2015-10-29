إحباط 6 هجمات كبرى لـ”داعش” فى بريطانيا

حذرت المخابرات البريطانية من هجمات واسعة وجماعية لـ”داعش” من المنتظر أن يقع تنفيذها في بريطانيا بشكل قاتل واستعراضي، وذلك بعد إحباط 6 هجمات على الأقل خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب ما ذكرت شبكة “روسيا اليوم” قال رئيس المخابرات البريطانية اندرو باركر إن الجهاز “نجح خلال الأشهر الماضية في إحباط ما لا يقل عن 6 هجمات كبرى، خطط لها داعش، كان سينفذها إرهابيون مؤيدون للتنظيم في بريطانيا”.

وأكد باركر على أن مستوى التحذير من الخطر الوشيك بلغ درجة غير مسبوقة، وأن رجاله متيقظون على مدار الساعة بشكل لم يعرفه شخصيا منذ 32 سنة على الأقل في مسيرته المهنية في الجهاز.

وأشار باركر إلى أن موظفي الجهاز يعملون بشكل دائم على معالجة الخطر الذي يشكله “داعش”

وتابع رئيس المخابرات البريطانية ”أن الجزء الأكبر من العمل يتمثل في مراقبة أنصار التنظيم بشكل دائم، إلى جانب الاهتمام بحوالي 750 بريطانيا في سوريا يقاتلون في صفوف التنظيم”.