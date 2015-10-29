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البورصة تنهي آخر جلساتها على صعود عقب تثبيت الدولار ومؤشرها الرئيسي يربح 0.38%

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البورصة تنهي آخر جلساتها على صعود عقب تثبيت الدولار ومؤشرها الرئيسي يربح 0.38% البورصة تنهي آخر جلساتها على صعود عقب تثبيت الدولار ومؤشرها الرئيسي يربح 0.38%

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها في أخر جلسات شهر أكتوبر، اليوم “الخميس”، على مكاسب جماعية مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد العرب، وذلك تأثرًا بتعافي الأسواق العالمية، عقب القرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة على الدولار.

وعوض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو ملياري جنيه من خسائره السابقة، وفقًا لـ “أ ش أ”، لينهي الشهر عند 453.1 مليار جنيه، بعد تداولات متوسطة بلغت 522.6 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي، “إيجي إكس” 30 بنسبة 0.38 في المائة، ليغلق عند مستوى 7507.89 نقطة، كما زاد مؤشر “إيجي إكس”، 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48 في المائة، ليغلق عند مستوى 397.8 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر “إيجي إكس”، 100 الأوسع نطاقًا؛ ليرتفع بنسبة 0.38 في المائة؛ منهيًا تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 852.35 نقطة..

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