بالصور: الماء والخضرة في 5 جزر سياحية

تقدّم الجزر الأوروبية للسائحين مروحةً من النشاطات، في ظلّ طبيعة تسيطر عليها الخضرة والزرقة، وتشهد على انعكاسات الشمس في صورة أخّاذة تجذب هواة التصوير!

"سيدتي نت" يرافق قارئات "سيدتي. نت" بجولة على خمس جزر في أوروبا:

1. "بورانو"

تقع جزيرة "بورانو" في بحيرة البندقية بشمال ايطاليا، على بعد 7 كيلومترات من البندقية، لذا تستغرق رحلة الوصول إليها 40 دقيقة بالقارب. كانت تأسست هذه الجزيرة على أيادي الرومان، بعد أن هربوا من مدينة "ألثينو" أثناء الغزوات البرية، فقاموا ببناء البيوت على هذه الجزيرة من قصب النسيج الملصق بالطين. وفي وقت لاحق، تم استبدال منازل الطوب المطلية بألوان زاهية بما تقدّم.

تحظى الجزيرة بمناخ حار صيفاً وبارد شتاءً، علماً أن فصلي الربيع والصيف يشكلان الفترة الأفضل لزيارة "بورانو"؛ نظراً لاعتدال المناخ.

3 عناوين في "ميونيخ"

2. "زاكينثوس"

تتمركز جزيرة "زاكينثوس" اليونانية في البحر الأيوني، وتعتبر وجهة مثالية للاسترخاء، كما للإطلاع عن كثب على عديد من الكهوف تحت الماء التي تعرض الحياة البحرية والتاريخ الجيولوجي للمنطقة. تحوي الجزيرة متحفين، بما في ذلك متحف البيزنطية "زاكينثوس" الذي يحمل عدداً من لوحات تعود إلى عصر النهضة.

3. "غوزو"

"غوزو" هي ثاني أكبر جزيرة في الأرخبيل الذي تضمّه مالطا، وتتكشّف عن عدد من الشواطئ والمدن الصغيرة، فضلاً عن بعض المنتجعات الفخمة. هناك، يحظى محبو الغوص والصيد وغيرهما من النشاطات المائية بفرصة ممتعة لا مثيل لها!

كما تستحق المعالم الطبيعية الفريدة، مثل "نافذة أزور" المشاهدة.

تنظّم في "غوزو" جولات في الحافلات السياحية، فضلاً عن نظام النقل العام الفعال الذي يستحق الإشادة به.

4. "كيفالونيا"

تعدّ "كيفالونيا" الجزيرة الأكبر في البحر الأيوني، وتملك بعض المناطق العصرية والحضرية. تشكّل شاهداً على كهف "ميلساني" الذي يبدأ فوق الأرض وينحدر نحو الأسفل حتى يلتقي الماء. علماً أن زيارة الجزيرة لا تستقيم بدون المرور بالكهف المذكور، كما ارتياد بعض المطاعم والتسوق من المحلات التجارية في ساحة "فيلينوس" في وسط العاصمة "أرجوستولي".

5. "كابري"

يعدّ "الكهف الأزرق" في جزيرة "كابري" الإيطالية بخليج "نابولي" الوجهة السياحية الأكثر شعبية. بدوره، يشكّل جبل "مونتي سولارو" النقطة الأعلى في الجزيرة، إذ يبلغ ارتفاعه 589 متراً عن سطح البحر.

شاهدي أيضاً: