مساعد شرطة عن «اقتحام قسم التبين» : كانوا عاوزين يموتونا

قـال صبري عبد الرحيم زكي، شاهد الإثبات في قضية “اقتحام قسم التبين” والذي يعمل مساعد أول شرطة بالقسم التبين، إنه كان مكلفًا بتأمين القسم أمام بوابته الرئيسية المُطلة على “شارع المرور” يوم الواقعة في الرابع عشر من أغسطس لعام 2013.

وأضاف الشاهد بأن المسيرة و التي قدرها بخمسمائة شخص كانت قادمة من جهة “نادي الحديد و الصلب” قاصدة القسم ، ليصف هيئتهم مشيراً بأن ملثمين كانوا بين المتجمهرين وانهم كانوا يحملون أسلحة نارية و حجارة و شوم و عبوات حارقة “مولوتوف”.

وتابع مساعد الشرطة شهادته عن واقعة إقتحام القسم ، ليؤكد على ان عدد افراد الشرطة وقت الواقعة كان قليلاً لمجابهة تلك الأعداد الغفيرة ، واشار الى إصابته في رأسه من الجهة اليسرى نتيجة الإعتداء عليه بـ”شومة” وانه نقل الى المستشفى بعد ذلك ولا يعرف ماذا حدث بعد ذلك خاصة واقعة سرقة سلاحه الميري .، وعن غرض المسيرة قال الشاهد “كانوا عاوزين يموتونا و يولعوا القسم ” ، وأنهم ظلوا يهتفون هتافات عن الثأر لمن قُتل في رابعة العدوية وهتافات آخرى منها “حي على الجهاد “.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسمشرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.