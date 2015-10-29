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حماس تندد بإعلان كيرى نية واشنطن فرض عقوبات عليها

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حماس تندد بإعلان كيرى نية واشنطن فرض عقوبات عليها حماس تندد بإعلان كيرى نية واشنطن فرض عقوبات عليها

>نددت حركة "حماس" الفلسطينية اليوم الخميس بإعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نية واشنطن فرض عقوبات عليها.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان إن" تصريحات جون كيري بأن واشنطن ستفرض عقوبات ضد حماس وأن الاحتلال الإسرائيلي له حق الدفاع عن النفس تصريحات معادية للإنسانية".

واعتبر أبو زهري أن تصريحات كيري "تدلل أن الإدارة الأمريكية أصبحت شريكاً في العدوان على الشعب الفلسطيني وأنها وفرت الضوء الأخضر لاستمرار جرائم الحرب الإسرائيلية وخاصة الإعدامات الميدانية".

ودعا الناطق باسم حماس كيري إلى "التوقف عن التصريحات المعادية للحركة لأن العداء لحماس هو عداء لكل أبناء الأمة العربية والإسلامية".

وأعلن كيري مساء أمس في خطاب له في معهد "كارنيجي للسلام" في واشنطن، أن واشنطن ستفرض عقوبات على حماس وغيرها لتورطها في عمليات إرهابية، مؤكدا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

واعتبر كيري أن هناك أهمية لتنسيق الجهود الأميركية مع حلفائها في الشرق الأوسط لمنع تدفق التمويل الإيراني لمنظمات "إرهابية" مثل حماس وحزب الله اللبناني.
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