الخارجية الإيطالية: برلمان طبرق و"المؤتمر الوطنى" يدعمون حكومة الوفاق

>أعرب وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى عن أمله فى تحقيق نتائج إيجابية، الأسبوع المقبل، خلال مباحثات الأطراف الليبية حول مقترح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا أن الأغلبية فى برلمان طبرق والمؤتمر الوطنى العام تدعم هذا المقترح.

وقال جينتيلوني، خلال كلمة بمجلس النواب الإيطالى حول الأزمة الليبية نشرت هنا اليوم /الخميس/ "بالرغم من وجود أغلبية فى برلمان طبرق والمؤتمر الوطنى العام تدعم هذا المقترح، إلا أن الابتزازات والتهديدات والضغوط المتطرفة حالت دون ذلك"، على حد وصفه.

وأشار الوزير الإيطالى إلى أن بلاده تعمل على جمع كل القوى فى المنطقة لدعم مسار السلام ، وفق مقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون.

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