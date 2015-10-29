أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شركات مياة محافظات القناه ومياه الأسكندريه يتبادلان أنشطة التوعيه

Google+ Print
شركات مياة محافظات القناه ومياه الأسكندريه يتبادلان أنشطة التوعيه شركات مياة محافظات القناه ومياه الأسكندريه يتبادلان أنشطة التوعيه
التقى اليوم المهندس على حسين رئيس شركة مياة الشرب بمحافظات القناه والصرف الصحى بوفد مياه الإسكندرية برئاسة احمد عبد العزيز مدير عام إدارة التوعية بمياه الشرب بالاسكندرية فى إطار تبادل المعلومات والخبرات فى مجال التوعية من أجل السعى لتفعيل كافة الانشطة والاستفادة من نقاط القوة بين الادارتين وتلافى نقاط الضعف.

وأكد عادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والاعلام والتوعية على أهمية هذه الورش التبادلية فى فتح منافذ جديدة وأفكار قابلة للتنفيذ تستوعب كافة الانشطة بما يتماشى مع طبيعة الشركتين وتواصلا لتحقيق اهداف القابضة فى الارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتواصلا مع شرائح المواطنين بكافة تخصصاتها وتعظيم قيمة ما يبذل من الدولة من اجل الوصول الى كوب مياه نظيف للمواطن والحفاظ على المجارى المائية واحلال وتجديد الشبكات والمحطات.

وخلال العرض الذى قدمته إدارة التوعية من خلال فريق العمل الذى ضم أحمد محمود النحاس ،ومحمد حمدى عبد الحميد ،ومصطفى حسنى محمود والذى حققت به الشركة المركز الثانى على مستوى الشركات التابعة فى مجال التوعية تم استعراض الانشطة المختلفة ومقارنة ما يتم تنفيذه فى محافظات القناة وتم التنسيق بين كل من أحمد عبد العزيز مدير عام التوعية بمياه الاسكندرية وسيف صبحى مدير التوعية بمحافظات القناة بالتبادل التام والتشاور فى الوصول بأفضل أداء لاظهار الانشطة وتحقيق الاستفادة منها بأفضل عائد ،قد شاركت كل من هبة نبيل وفاطمة عبد الرحيم ،ميادة سيد ،دعاء محمد .من مكلفات الخدمة العامة فى هذه الورشة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365