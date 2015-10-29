شركات مياة محافظات القناه ومياه الأسكندريه يتبادلان أنشطة التوعيه

التقى اليوم المهندس على حسين رئيس شركة مياة الشرب بمحافظات القناه والصرف الصحى بوفد مياه الإسكندرية برئاسة احمد عبد العزيز مدير عام إدارة التوعية بمياه الشرب بالاسكندرية فى إطار تبادل المعلومات والخبرات فى مجال التوعية من أجل السعى لتفعيل كافة الانشطة والاستفادة من نقاط القوة بين الادارتين وتلافى نقاط الضعف.

وأكد عادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والاعلام والتوعية على أهمية هذه الورش التبادلية فى فتح منافذ جديدة وأفكار قابلة للتنفيذ تستوعب كافة الانشطة بما يتماشى مع طبيعة الشركتين وتواصلا لتحقيق اهداف القابضة فى الارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتواصلا مع شرائح المواطنين بكافة تخصصاتها وتعظيم قيمة ما يبذل من الدولة من اجل الوصول الى كوب مياه نظيف للمواطن والحفاظ على المجارى المائية واحلال وتجديد الشبكات والمحطات.

وخلال العرض الذى قدمته إدارة التوعية من خلال فريق العمل الذى ضم أحمد محمود النحاس ،ومحمد حمدى عبد الحميد ،ومصطفى حسنى محمود والذى حققت به الشركة المركز الثانى على مستوى الشركات التابعة فى مجال التوعية تم استعراض الانشطة المختلفة ومقارنة ما يتم تنفيذه فى محافظات القناة وتم التنسيق بين كل من أحمد عبد العزيز مدير عام التوعية بمياه الاسكندرية وسيف صبحى مدير التوعية بمحافظات القناة بالتبادل التام والتشاور فى الوصول بأفضل أداء لاظهار الانشطة وتحقيق الاستفادة منها بأفضل عائد ،قد شاركت كل من هبة نبيل وفاطمة عبد الرحيم ،ميادة سيد ،دعاء محمد .من مكلفات الخدمة العامة فى هذه الورشة.

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