أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى حلايب وشلاتين بعد الانتخابات:لابد أن يصمت من يدعى أن المثلث سودانى

Google+ Print
أهالى حلايب وشلاتين بعد الانتخابات:لابد أن يصمت من يدعى أن المثلث سودانى أهالى حلايب وشلاتين بعد الانتخابات:لابد أن يصمت من يدعى أن المثلث سودانى
بعد أن فاز ابن قبيلة البشارية ممدوح عمارة القبيلة الأكبر بمثلث حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر بأول مقعد خاص بالمثلث، وجه شباب وأهالى حلايب وشلاتين رسالة قائلين: لابد أن يصمت إلى الأبد من يقولون أن حلايب سودانية.

نتيجة ساحقة ونسبة تصويت عالية حققها أهالى حلايب وشلاتين خلال الجولة الأولى والإعادة فى الانتخابات البرلمانية فى دائرتهم الثالثة "حلايب وشلاتين ".

ومن جانبه، قال الشيخ محمد طاهر سدو الناطق باسم قبائل حلايب وشلاتين، إنه بعد ما حققه أبناء المثلث وخاصة أبناء قبيلة البشارية من مشاركة هى الأعلى على مستوى دوائر البحر الأحمر، آن الأوان أن يصمتوا إلى الأبد من يصفون حلايب بأنها سودانية، حيث إن ما حدث يؤكد للقاصى والدانى أن المثلث مصرى حتى النخاع.

فيما أكد الشاب أبو عبيدة عيسى البشارى أن شوارع حلايب وشلاتين تزف فرحا منذ إعلان النتائج الانتخابية وفوز ابن البشارية بمقعد الدائرة.

وقال البشارى أبو عبيدة عيسى البشارى: المثلث أثبت مصريتهم حتى النخاع التى لا جدال فيها.

وأكد عيسى لـ"اليوم السابع"، أن حلايب وشلاتين جزء لا يتجزأ من ، ولها ممثل الآن فى البرلمان المصرى يرسل من مجلس الشعب رسائل تنادى وتؤكد أننا مصريون ولنا صوت بداخله يتحدث عن أوجاعنا.

واحتفل أهالى حلايب وشلاتين بشوارع المثلث بفوز مرشح البشارية ممدوح عمارة بمقعد الدائرة، حيث طاف عدد كبير من السيارات شوارع المدينة وسط فرحة عارمة من جميع الأهالى مؤكدين للعالم مصريتهم.

وكانت قد شهدت لجان مثلث حلايب وشلاتين الخمس خلال جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية إقبالا فائقا من جميع الأهالى وظهور الصفوف أمام اللجان منتظرين الإدلاء بأصواتهم لإثبات مصريتهم أولا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم