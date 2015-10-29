البرلمان الأوروبي يطالب السعودية بالإفراج عن رائف بدوي

دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، الذي سيعلن منح الجائزة رسميًا بعد ظهر الخميس، أمام البرلمان فى ستراسبورغ، العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز الى الافراج عن المدون. وحكم على رائف بدوي، المسجون منذ العام 2012، فى مايو 2014 بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال (267 الف دولار) والف جلدة موزعة على 20 اسبوعا بتهمة الاساءة للاسلام.

ونفذ الحكم باول خمسين جلدة فى يناير 2015. ولم يتم تنفيذ اى عمليات جلد منذ الجولة الاولى بعد موجة الاستنكار العالمية التى اثارها الحكم.

ومن جانبها اعربت انصاف حيدر زوجة المدون السعودى رائف بدوى عن سعادتها لمنحه جائزة ساخاروف لحرية التعبير معتبرة انها “رسالة امل وشجاعة”.

وقالت أنصاف حيدر لوكالة فرانس برس: “اشكر البرلمان الاوروبى وانا سعيدة جدا بهذه الجائزة” التى منحت الى زوجها رائف بدوى المسجون والمحكوم عليه بالجلد فى السعودية بتهمة الاساءة للإسلام.