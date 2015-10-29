إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للعلوم متعددة التخصصات بجامعة أسيوط

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولى الأول للعلوم متعددة التخصصات والذي ينظمه مركز التمييز البحثي للعلوم بكلية العلوم جامعة أسيوط.

وتم تنظيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور حسن محمد الهوارى عميد الكلية والدكتورة نجوى ثابت أبو المعالى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيسة المؤتمر، والذي من المقرر أن يستمر حتى 31 من الشهر الجارى بالعين السخنة.

وأكدت الدكتورة ندوى أن المؤتمر يهدف إلى دمج مهارات وخبرات الباحث في مختلف التخصصات والمجالات التي تسهم في تحقيق التطور المهنى المنشود وبناء برنامج مستدام للعلوم والتكنولوجيا الدراسات العليا في الجامعة كما تساعد على تمكين الجامعة للوصول إلى الريادة في مجال البحوث متعددة التخصصات على الصعيد الوطنى والدولى في القضايا العلمية والتكنولوجيا الطبية الحيوية ” الأساسية والتطبيقية “.

وأوضحت أن المؤتمر يساعد على خلق قدوة وطنية مبتكرة في مجالات مختلفة مثل الطب الحيوى، والمساهمة في ربط العلم باحتياجات المجتمع وتناول مجالات مثل الصحة والمرض واكتشاف المخدرات وتنقية المياه وزراعة الأنسجة والكيمياء السريرية وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المستدامة وغيرها.

ويضم المؤتمر عددا من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين من جامعة أسيوط وعددا من الجامعات المصرية، كما يشهد المؤتمر مشاركة دولية من بعض الجامعات والمراكز البحثية من إسبانيا وإيطاليا والهند وألمانيا.