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البورصة المصرية تربح ملياري جنيه في نهاية تعاملات اليوم

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البورصة المصرية تربح ملياري جنيه في نهاية تعاملات اليوم البورصة المصرية تربح ملياري جنيه في نهاية تعاملات اليوم

صورة أرشيفية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملاتها اليوم الخميس أخر جلسات شهر أكتوبر على مكاسب جماعية مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية والافراد العرب تأثرا بتعافي الاسواق العالمية عقب قرار الفيدرالي الامريكي بتثبيت الفائدة على الدولار.

وعوض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو ملياري جنيه من خسائره السابقة؛ لينهي الشهر عند 453.1 مليار جنيه، بعد تداولات متوسطة بلغت 522.6 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 38ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 89ر7507 نقطة، كما زاد مؤشر (إيجي إكس 70) للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 48ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 8ر397 نقطة.

وامتدت المكاسب الى مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا؛ ليرتفع بنسبة 38ر0 في المائة؛ منهيا تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 35ر852 نقطة.

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