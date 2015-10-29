«هواوي»: مستمرون في مصر وفرع الشركة بالقاهرة مركز إقليمي لشمال أفريقيا

نفى “يانج تاو” رئيس شركة هواوي في مصر، ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام من قيام شركة هواوي العالمية بالاستغناء عن بعض العمالة المصرية لديها ونقل مركز الدعم الفني لها إلى دولة الهند، مؤكدا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة.

وقال “يانج تاو” ـ خلال لقائه اليوم مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي وبحضور “بن ويي” ، رئيس قطاع الشبكات في شركة هواوي العالمية، و”شيو يونج” نائب رئيس هواوي شمال أفريقيا ـ “لقد تابعت باستياء شديد هذه الشائعة المغرضة التي تحتوي على معلومات غير صحيحة بالمرة، وتسيئ إلى الشراكة الاستراتيجية العميقة التي تربط بيننا في العديد من المجالات، بل تعد انعكاسا غير منطقي للخطط التوسعية والاستثمارات الجديدة التى ترصدها الشركة للتوسع في أعمالها في السوق المصري”.

وأضاف “إذ تعتبر مصر بالنسبة لنا سوقا إستراتيجيا مهما، ونتخذ من فرع شركتنا فيها مركزا إقليميا لمنطقة شمال أفريقيا منذ أكثر من 16 عاما”.

وأكد، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الـتزام الشركة نحو المساهمة في إحداث تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن مركز الدعم الفني للشركة بمقرها في القرية الذكية يعتبر من أنجح المراكز على المستوى العالمي للشركة، حيث يغطي أكثر من 70 دولة حول العالم، ويقدم خدمات الدعم الفني بثلاث لغات لأكثر من 165 عميلا لهواوي من خلال كفاءات مصرية حصلت على أعلى مستوى من التدريب في الشركة.

ولفت إلى أن شركة هواوي تعتبر موظفي الشركة أصولا هامة يجب الحفاظ عليها والاستفادة منها، والاستثمار فيها والنجاح معها، وهم السبب الرئيسي في الوصول لنجاحات الشركة المتتالية.

وأضاف أن شركة هواوي مصر قامت بزيادة عدد موظفيها ليصل إلى 700 كفاءة مصرية بواقع زيادة أكثر من 100 موظف عن عام 2014، خاصة مع تنامي فرص الاستثمار الحقيقة المعروضة حالياً، كما ساهمنا في خلق أكثر من2000 فرصة عمل من خلال شراكتنا مع أكثر من 50 شركة محلية للعمل في مشروعات الشركة المختلفة، مشددا على أن الشركة لديها سمعة عالمية تلزمها باحترام قوانين العمل المصرية، كما لديها التزام أخلاقي نحو موظفيها ونحو دورها الريادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

من جانبه، قال “شيو يونج” نائب رئيس هواوي شمال أفريقيا “إننا لا نكتفي بتوظيف المهندسين المصريين بفرع الشركة في مصر، بل نستعين بهم في فروع الشركة في منطقة شمال أفريقيا، وذلك لتميزهم وللنجاحات العديدة التي يساهمون في تحقيقها”.

يذكر، أن شركة هواوي العالمية تمتلك بالإضافة إلى المركز الإقليمي للدعم الفني في مصر 5 مراكز حول العالم للموارد البشرية لتقديم الدعم الفني “GSRC” لعملائها في مقارهم، ويعد المركز الموجود في مصر أحد أقوى هذه المراكز حيث يقوم بتعيين حديثي التخرج من كليات الهندسة وتدريبهم للتعامل مع عملاء هواوي حول العالم.