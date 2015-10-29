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الكلف أنواع ودرجات.. اعرفها علشان تعالجه

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الكلف أنواع ودرجات.. اعرفها علشان تعالجه الكلف أنواع ودرجات.. اعرفها علشان تعالجه
الكلف أحد الأمراض الجلدية التى تصيب الأشخاص، خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الجو والتعرض المباشر لأشعة الشمس، أو بسبب الحمل وغيرها من الأسباب.

ظهورالكلف


>حول ذلك يقول الدكتور أمين عامر أستاذ الجلدية التناسلية والتجميل والليزر بطب جامعة الزقازيق، إن الكلف هو عبارة عن زيادة تصبغ الجلد باللون البنى من خلال ظهور بقع داكنة اللون بأماكن متفرقة بالجسم خاصة الوجه والوجنتين والجبهة ومنطقة حول الفم.

ويستكمل د. أمين، قائلا "يساهم التعرض المباشر لأشعة الشمس فى ظهور الكلف خاصة الرجال الذين يقضون ساعات من العمل لفترات طويلة من خلال التعرض للشمس بدون استعمال كريمات وقاية من الشمس وكذلك النساء بسبب الحمل".

أهم طرق علاج الكلف


>ويتابع د. أمين، قائلا: "يتم وصف علاج الكلف من خلال الكشف الإكلينكى لتحديد نوع ودرجة الكلف ليتم تحديد جرعة الدواء المناسب أو طريقة العلاج المناسب للحالة الصحية للجلد، حيث يتضمن علاج الكلف تناول بعض الأدوية أو اللجوء إلى إجراء تقشير كيميائى بدرجات متفاوتة من التركيز مثلCCA أو بأحماض الفواكه.

وأضاف د. أمين، قائلا: "يجب على الأشخاص الاهتمام بدهان كريم واقى الشمس، لحماية الجلد من أشعة الشمس وتفادى الكلف".
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مصر 365