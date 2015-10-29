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رفع جلسة محاكمة 47 متهما بأحداث "اقتحام قسم التبين" للاستراحة

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رفع جلسة محاكمة 47 متهما بأحداث "اقتحام قسم التبين" للاستراحة رفع جلسة محاكمة 47 متهما بأحداث "اقتحام قسم التبين" للاستراحة
رفعت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر حمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بعد سماع عدد من الشهود.

واستمعت المحكمة إلى أقوال ثلاث شهود وهم صاحب مقهى، وصاحب كشك، وشرطى يعمل بديوان القسم، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لباقى الشهود وهم اثنان بعد الاستراحة.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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مصر 365