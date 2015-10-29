شاهد باقتحام قسم التبين: المتظاهرون كانوا يهتفون"حى على الجهاد"

تستمع الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر حمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمحاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم با قتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، للشهود بجلسة اليوم.

وقال الشاهد "صبرى عبد الرحيم زكى " شرطى، بعد حلفه اليمين القانونية، مساعد أول بجهاز الشرطة بقسم شرطة التبين، مؤكدا أنه كان يقف "تأمين" أمام القسم يوم الحادث من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة التاسعة صباحا وقت الاقتحام، مضيفًا:كنت وقت الأحداث أمام البوابة الرئيسية للقسم، وكان هناك حوالى 500 شخص يحاولون اقتحام القسم، ولم نعرف السبب، ولكن كانوا يهتفون عن الموجودين برابعة، ويريدون الثأر لمن قتلوا فى ميدان رابعة، قائلين "حى على الجهاد"، وتم التعدى عليا وقتها، ولم أعرف إصابتى من المتسبب فيها، وأصبت فى رأسى من الضرب بالعصى والشوم.

وبعد انتهاء المحكمة من استجواب الشاهد وسماع أقواله، قرر عدد من أفراد هيئة الدفاع مناقشة الشاهد فيما قاله للمحكمة.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.