ضبط عاطل وربة منزل بحوزتهما 30 لفافة هيروين بقسم أول المحلة

تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة من ضبط عاطل وربة منزل وبحوزتهما 30 لفافة هيروين تزن 30 جراما بقصد الاتجار، و3 هواتف محمولة ومبلغ 7100 جنيه.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة، والقوة المرافقة له، من ضبط "رويه.ال.ع" 33 سنة ربة منزل مقيمة بقرية الراهبين- مركز سمنود، و"مدحت.إ.م.إ" 41 سنة عاطل مقيم بمنطقة أبو دراع ثان المحلة وبحوزتهما 30 لفافة هيروين تزن 30 جراما وهاتف محمول ومبلغ 7100 جنيه بقصد الاتجار.

وتحرر المحضر 12540 جنايات أول المحلة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.