أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط طالب بمعهد ثانوى أزهرى بحوزته طبنجة معدلة فى السنطة بالغربية

Google+ Print
ضبط طالب بمعهد ثانوى أزهرى بحوزته طبنجة معدلة فى السنطة بالغربية ضبط طالب بمعهد ثانوى أزهرى بحوزته طبنجة معدلة فى السنطة بالغربية
تمكن الملازم أول وسام مجاهد على رئيس قسم جرائم العنف ضد المرأة، من ضبط طالب بالمعهد الثانوى الأزهرى أثناء تواجده بجوار المعهد وبحوزته طبنجة معدلة.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة، بتمكن الملازم أول وسام مجاهد على رئيس قسم جرائم العنف ضد المرأة أثناء المرور على المدارس والمعاهد بقرية ميت يزيد دائرة المركز، من ضبط أسامة ف إ ع 18سنة طالب بالمعهد الثانوى الأزهرى بذات القرية وبحوزته (طبنجة معدله تحمل رقم 130073923 M) أثناء تواجده بجوار المعهد تم التحفظ عليها، تحرر المحضر 30647 جنايات مركز السنطة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365