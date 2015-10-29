ضبط طالب بمعهد ثانوى أزهرى بحوزته طبنجة معدلة فى السنطة بالغربية

تمكن الملازم أول وسام مجاهد على رئيس قسم جرائم العنف ضد المرأة، من ضبط طالب بالمعهد الثانوى الأزهرى أثناء تواجده بجوار المعهد وبحوزته طبنجة معدلة.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة، بتمكن الملازم أول وسام مجاهد على رئيس قسم جرائم العنف ضد المرأة أثناء المرور على المدارس والمعاهد بقرية ميت يزيد دائرة المركز، من ضبط أسامة ف إ ع 18سنة طالب بالمعهد الثانوى الأزهرى بذات القرية وبحوزته (طبنجة معدله تحمل رقم 130073923 M) أثناء تواجده بجوار المعهد تم التحفظ عليها، تحرر المحضر 30647 جنايات مركز السنطة وتولت النيابة العامة التحقيق.