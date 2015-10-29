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بطلة فيديو تحرش مول مصر الجديدة تتعرف على المتهم فى مواجهة النيابة

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بطلة فيديو تحرش مول مصر الجديدة تتعرف على المتهم فى مواجهة النيابة بطلة فيديو تحرش مول مصر الجديدة تتعرف على المتهم فى مواجهة النيابة
انتهت نيابة الجديدة، من إجراء مواجهة قانونية بين الفتاة صاحبة التحرش بمول مصر الجديدة والمتهم، حيث تعرفت عليه، وأكدت أنه تحرش بها لفظيا، وعند معاتبتها له تعدى عليها بالضرب والسب ومحاولة لمسها جسديا.

كانت قد تقدمت "سمية.ع" طالبة ببلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة، تفيد بأنه أثناء تواجدها بأحد المولات بمصر الجديدة، فوجئت بشاب يقف أمام البوابة وتحرش بها، وعندما قالت له إنها سوف تحضر له أمن المول سبها وتعدى عليها بالضرب.
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مصر 365

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