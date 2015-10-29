مجهولان يستوليان على 40 ألف جنيه من مندوب صرف مرتبات الشهر العقارى بكفر شكر

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض استيلاء مجهولين على مبلغ مالى من مندوب صرف مرتبات الشهر العقارى بكفر شكر خلال خروجه من بنك القاهرة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر بالواقعة، وانتقل العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية، حيث تبين استيلاء مجهولين على مبلغ 40 ألف جنيه من محمد خليل مندوب الشهر العقارى ومقيم بالمنشأة الصغرى خلال صرف مرتبات العاملين بمكتب كفر شكر وفرا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجناة وضبطهم، حيث أرشدت المعلومات الأولية أن الصراف أثناء خروجه من البنك قام شخص بخطف حقيبة بها 40 ألف جنيه، واستقل دراجة بخارية بصحبة آخر كان بانتظاره وفرا هاربين.