أخبار عاجلة

بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية بمحطة دمنهور

Google+ Print
ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية بمحطة دمنهور ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية بمحطة دمنهور
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد دمنهور، من ضبط اثنين بحوزتهما أسلحة نارية عبارة عن طبنجة براوننج بلجيكى تحمل رقم 63006 NY 245 عيار 9 مللى قصير و 4 خزن و24 طلقة من ذات العيار، وطبنجة صوت و4 طلقات صوت.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما "أ. م " 29 سنة عامل، و"أ.ع" 37 سنة عامل مقيمان بكوم حمادة بالبحيرة.

واعترف المتهمان بحيازتهما للأسلحة النارية، وقال المتهم الأول: "الطبنجة بتاعت المرحوم أبويا ومرخصة باسمه من 4 سنوات"، فأمر اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 5/8 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد دمنهور، وجارى إرساله بالمتهمين والأحراز لمركز شرطة كوم حمادة لقيده وعرضه على النيابة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365