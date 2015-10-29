ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية بمحطة دمنهور

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد دمنهور، من ضبط اثنين بحوزتهما أسلحة نارية عبارة عن طبنجة براوننج بلجيكى تحمل رقم 63006 NY 245 عيار 9 مللى قصير و 4 خزن و24 طلقة من ذات العيار، وطبنجة صوت و4 طلقات صوت.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما "أ. م " 29 سنة عامل، و"أ.ع" 37 سنة عامل مقيمان بكوم حمادة بالبحيرة.

واعترف المتهمان بحيازتهما للأسلحة النارية، وقال المتهم الأول: "الطبنجة بتاعت المرحوم أبويا ومرخصة باسمه من 4 سنوات"، فأمر اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 5/8 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد دمنهور، وجارى إرساله بالمتهمين والأحراز لمركز شرطة كوم حمادة لقيده وعرضه على النيابة.

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