كاظم .. «أيقونة the voice» .. «الساهر» على «مدرسة الحب»

كتب_مصطفى حمزة

يظل “كاظم الساهر” حالة تتمتع بجاذبيتها الإستثنائية..”فنيا “و”إنسانيا”،وهو ما يتجلى ظهوره مع كل حلقة من برنامج “the voice”.

فمنذ بداية الحلقة ،ومع أداء كل متسابق ،تجد نفسك مأخوذ بمتابعة تعبيرات وجهه وإنطباعه عن قدراته كصوت،وتظل بإنتظار قراره،الذى عادة ما يأتى هادئا ..واثقا..ومدروسا بدقة تقترب من الحزم.

مجاملات “الساهر” للجنس الناعم و”غزله” العفيف، لها سحرها الخاص ،ليس على المتسابقات فقط ،ولكن على الجو العام للحلقة،لاسيما انه يبقى محتفظا برزانته فى مقابل “تبسط” يبدو أحيانا مبالغا فيه من زملائه، وخاصة شيرين.

كاظم الموهوب فى “الرسم بالكلمات” ،وأشطرطلاب “مدرسة الحب” التى أسسها الشاعر الراحل “نزار قبانى”،يحسب له أنه ساهم فى إستعادة الأغنية الرومانسية لبريقها ورهافة مفرداتها الهامسة الحالمة ..وهو يغنى بالفصحى ..أو بالعامية العراقية،وكذلك وهو يغنى لمختلف الدول العربية..وفى مقدمتها “فاو العرب”.