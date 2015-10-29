المرصد السورى : طائرات روسية تقصف درعا للمرة الأولى

> قالت جماعة معارضة والمرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الخميس إن طائرات حربية يعتقد أنها روسية قصفت أهدافا فى محافظة درعا جنوب سوريا للمرة الأولى مساء أمس الأربعاء.

وإذا ما تأكد هذا فستكون الضربات الجوية على منطقة تل الحارة هى أعمق نقطة تقصفها الطائرات الروسية فى جنوب سوريا منذ أن بدأت حملتها الجوية لمساندة الرئيس السورى بشار الأسد منذ نحو شهر.

وتقع تل الحارة على بعد أقل من 20 كيلومترا من هضبة الجولان السورية التى تحتلها إسرائيل.

ورجح بشار الزعبى رئيس المكتب السياسى لجيش اليرموك الذى ينشط فى درعا أن تكون الطائرات روسية.

وقال لرويترز إن سلاح الجو السورى لم يشن أى غارات خلال الليل.

كما قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إنه يعتقد أن الطائرات روسية.

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