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فوز المدون السعودى رائف بدوى بجائزة ساخاروف الاوروبية لحرية الفكر

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فوز المدون السعودى رائف بدوى بجائزة ساخاروف الاوروبية لحرية الفكر فوز المدون السعودى رائف بدوى بجائزة ساخاروف الاوروبية لحرية الفكر
فاز المدون السعودى رائف بدوى المحكوم عليه بالسجن والجلد فى بلاده بتهمة الاساءة للاسلام، بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التى يقدمها البرلمان الاوروبي، بحسب ما افادت مصادر برلمانية.

واختير مؤسس "الشبكة الليبرالية الحرة" رائف بدوى من قبل قادة الكتل السياسية فى البرلمان، ليمنح هذه الجائزة المرموقة للعام 2015، والتى تعتبر احيانا النسخة الاوروبية لجائزة نوبل للسلام.
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مصر 365

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