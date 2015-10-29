بالصور.. المياه المتراكمة تشل شوارع بغداد مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة

>تضرب عواصف يندر هبوبها فى مثل هذا الوقت من العام مدنا فى أنحاء العراق وأسقطت أمطارا غزيرة على العاصمة بغداد.

وأعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس يوم عطلة لتخفيف العبء على المواطنين الذين كانوا سيجدون لولا هذا القرار صعوبة فى الوصول إلى عملهم بسبب الفيضانات.

ونشرت قوات الأمن فى بغداد لمساعدة السكان المحليين على التنقل وسط المياه. والقوات العراقية منهكة إلى أقصى حد فى الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية منذ العام الماضي، لذلك فإن المعركة من الطبيعة تمثل تحديا إضافيا لها.

ودائما ما كانت مواسير الصرف القديمة وغير الكافية مشكلة فى العراق ومن بين شكاوى المواطنين الذين يحتجون فى الآونة الأخيرة ويطالبون بتحسين الخدمات الأساسية وإنهاء الفساد.

زادت الدعوات للإصلاح منذ الصيف، عندما أدت درجات الحرارة شديدة الارتفاع إلى انقطاع مزمن فى الكهرباء.



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