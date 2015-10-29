من المران – انفعال بيسيرو وتأهيل ربيعة وتدريبات خاصة لإيفونا والمهاجمين

حتى لو شعرت بغضب من محمد أبو تريكة في موقف ما يجب ألا تتوقف عنده كثيرا، بل على العكس. عليك نسيانه أصلا، لأنه لا شيء وسط اللحظات الرائعة التي سببها في حياتك.

هكذا تحدث سيد معوض الظهير الأيسر السابق للأهلي ونجم الكرة المصرية لـFilGoal.com عن دعوة العشاء التي اجتمع فيها مع أبو تريكة في منزل أحمد فتحي.

وقال معوض: "علاقة الكل بأبو تريكة ممتازة".

واستدرك "حتى وإن غضبت من أبو تريكة لأي سبب فلا يمكن أن تحزن منه لأن هذا الشخص مواقفه الجيدة أكثر بكثير من أي موقف أخر".

وأتم "أبسط دليل على ذلك وجود كل لاعبي الأهلي في منزل أحمد فتحي، وأبو تريكة في وسطهم".