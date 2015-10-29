تحليل في الجول - طارق سليمان يشرح.. كيف استفاد إكرامي من وجود حجازي

لم يعد هناك مبررا واحدا يلقي عليه جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي المسؤولية. هذه مشكلة تهدد المدرب الاستثنائي بالرحيل.

مورينيو يحتل وفريقه المركز الـ15 في جدول الدوري الإنجليزي بعدما جمع 11 نقطة في 10 مباريات وخسر 5 مرات وتعادل في اثنتين.

وبحسب تقرير شبكة بليتشر ريبورت فإن أزمة مورينيو باتت الآن في أنه استخدم كل الحجج التي يمكن أن يستدعيها خياله وهو يخسر. ولم يعد هناك المزيد.

- في الجولة الأولى وجه مورينيو الضوء إلى طبيبة الفريق آنذاك إيفا بعد التعادل مع سوانزي.

- في الجولة الثانية حين خسر تشيلسي أمام مانشستر سيتي اتهم جون تيري بأنه بات مدافعا بطيئا ولهذا استبدله بين شوطي اللقاء.

- في الجولة الرابعة هاجم مورينيو فريق سوانزي سيتي واتهمه بأنه ارتكن للدفاع بشكل مبالغ فيه.

- في الجولة السادسة بعد التعادل مع نيوكاسل هاجم مورينيو العديد من لاعبي فريقه، وقال إنهم قدموا مستوى = صفرا في الشوط الأول من اللقاء ما تسبب في إهدار نقطتين.

بعدها هاجم إدين أزار وقال إنه لا يدافع بشكل جيد ولهذا أجلسه على مقاعد البدلاء.

وانتقل مورينيو إلى التلميح لأن إدارة تشيلسي لم تضم الصفقات المطلوبة في سوق الانتقالات وبات الفريق أقل دعما من منافسيه الأخرين مثل مانشستر سيتي.

- في الجولة الثامنة هاجم مورينيو التحكيم بعد الخسارة أمام ساوثامبتون.

- في الجولة التاسعة ورغم فوز تشيلسي على أستون فيلا 2-0 لكن مورينيو هاجم الإعلام واتهمه بأنه بمهاجمة الفريق طوال الوقت تسبب في فقدان اللاعبين للثقة.

- في الجولة العاشرة لم يتحدث مورينيو أصلا مع الإعلام ورفض حضور المؤتمر الصحفي.